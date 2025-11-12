兄弟姉妹がこれで仲良し 旬のおいしさを楽しめる柿ですが、意外と切り方ってむずかしいですよね。そこで今回の「均等に切れる方法」なら包丁が滑りにくく、均等に切れるので、喧嘩もなくなるはず！ 柿のヘタを下にして、好みの分量の切り込みを入れたら、横向きにしてヘタを切り落としバラバラにします。あとは皮を剥くだけで、均等な大きさに切り分けることができます。 実際に試した人も絶賛！すごく簡単 つくれぽ（作りま