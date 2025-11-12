◆大相撲九州場所４日目（１２日・福岡国際センター）横綱・大の里（二所ノ関）が無傷の４連勝を飾った。過去８戦全勝だった前頭・霧島の低い当たりを右に開いて、はたき込んだ。「まだ映像は見ていない。自分のやるべきことをやって集中したい」とうなずいた。４日目は新大関だった昨年九州場所から１勝５敗だった。「４日目に負けることが多かった。少し鬼門なので勝てて良かった」と胸をなで下ろした。この日、部屋のある茨