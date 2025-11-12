サッカー日本代表は１２日、国際親善試合ガーナ戦（１４日・豊田ス）に向け、千葉県内で合宿３日目となるトレーニングを行った。＊＊＊ＤＦ板倉滉は１０月の活動を辞退していたため、９月以来の代表復帰となる。「前回はけがで離脱という形で離れてしまったので、そういった意味でもこの２戦というのは、僕にとってもチームにとっても大事な試合になるかなと思います」と見据えた。今活動も、冨安健洋、伊藤洋輝、町