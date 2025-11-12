秋田朝日放送 クマによる食害が各地で多発する中、侵入を防ぐために有効とされるのが電気柵です。 リンゴの生産が盛んな秋田県横手市増田町の「ひららぎ果樹園」では、９月下旬からクマが現れ始め、１０月からは毎日のように出没するようになりました。設置した防犯カメラが捉えたのは、いとも簡単に木に登り丸く実ったリンゴをくわえる姿でした。 丹精込めて育てたリンゴを守ろうと電気柵設置に奔走する農家に密着しまし