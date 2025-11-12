災害時を想定しバイク隊とドローンが連携して老人ホームに薬を届ける訓練が、12日、大分県由布市で開かれました。 薬を届ける訓練 この訓練は施設に入所している高齢者の災害関連死を防ごうと由布市災害ボランティアバイク隊、九州産業用ドローン協議会などが養護老人ホームと連携して行いました。 訓練は大地震の影響で薬局から薬を届ける老人ホームに向かう間の橋が崩落した想