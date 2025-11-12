きょう県内は朝からよく晴れました。砺波市の庄川峡では紅葉が見頃を迎えています。秋晴れとなったきょう、庄川を周遊する遊覧船は観光客で賑わいました。吉本康祐記者「利賀大橋が見えてきました鮮やかに紅葉する谷、エメラルドグリーンの川、絶景の中、水上散歩を満喫できるのが庄川峡です」砺波市庄川町小牧、標高およそ200メートルの庄川沿いでは観光遊覧船が運航される周辺の山々が赤や黄色に色づいていました。