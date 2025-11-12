きょうも各地でクマの出没や被害が続いています。岩手県では男性が頭を引っかかれ、札幌では1頭が駆除されました。12日もクマによる人的被害が…。岩手県八幡平市では午前6時すぎ、自宅の近くを飼い犬と散歩していた47歳の男性がクマ2頭と遭遇し、頭をひっかかれました。男性は自力で自宅に戻ったあと、病院で治療を受けましたが、会話ができる状態で、一緒にいた飼い犬も無事でした。連日クマが出没している北海道・札幌市では…