ウエストランド・井口浩之、とろサーモン・久保田かずのぶが１１日、テレビ朝日「動画、はじめてみました」ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演した。同局「耳の穴かっぽじって聞け！」でＭＣを務める２人が、元モーニング娘。の加護亜依をゲストに迎えてトークを繰り広げた。「完璧なアイドル像」を聞かれた加護は「松田聖子さん」と即答。「グループじゃなくて、１人だけで。やっぱり、すごいんだって思います」と話していた。