ますだおかだ増田が11月9日に放送されたABCラジオ「こたけ正義感の聞けば無罪」で、芸歴1年目の“コント師時代”について明かした。 芸歴1年目からテレビやラジオの仕事があり、秋にはお笑い芸人としてのギャラが10万円を超えていたという、ますだおかだの二人。 増田は「（2月に松竹芸能に所属して）3月でいきなりネタ番組の勝ち抜き番組に行かされて。行かしてもらって、そこで1週目通ってるんですよね」と振り返った。 芸