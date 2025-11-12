日本テレビのアナウンサー・菅谷大介さんが11月8日に逝去。53歳だった。2022年にすい臓がんを公表したあとも、勤務を続けながら闘病していたという。その姿勢は、同じ病で亡くなった著名人たちとも共通するものがあった。数々のドラマを彩ってきた名女優・八千草薫さんは、2019年10月、88歳ですい臓がんで亡くなった。「2019年4月スタートのドラマ『やすらぎの刻〜道』（テレビ朝日系）に出演予定でしたが、治療のためやむなく