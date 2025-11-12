（台北中央社）軽度台風（台湾基準）台風26号は12日午後5時現在、台湾最南端、ガランピ（鵝鑾鼻）の西北西70キロの海上を、時速26キロから41キロに速度を変えながら北東から東北東に進路を変えながら進んでいる。中央災害対策センターによれば、同日午後2時までの統計で、70人がけがをした。死者や行方不明者は出ていない。台風周辺の湿った空気と北東の季節風の影響で、11日は北東部・宜蘭県を中心に大雨に見舞われた。この影響で