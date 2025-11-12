夏の紫外線ダメージが表面化する秋・冬。気づけば肌がカサついて、髪はパサついていませんか？メイクのノリがイマイチという方もいるでしょう。そこで今回は皮膚科医専門医の土屋佳奈先生と、ヘアメイクアップアーティスト広瀬あつこさんから、40代からの大人世代におすすめた「秋冬の乾燥ケア」について教えてもらいました。秋冬の肌悩みの要因は、乾燥にあり！夏のダメージが表面化してくる秋。肌や髪がイマイチな理由の裏には