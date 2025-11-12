プロボクシング元世界2階級王者の京口紘人氏が11日、自身のYouTubeチャンネルを更新。11月24日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて行われるWBC世界バンタム級王座決定戦「那須川天心 vs. 井上拓真」を予想。勝敗を分けるポイントに言及した。 ■予想は「どっちか選べと言われたら、天心」 京口氏は那須川と拓真の試合を展望。技術力などの実力は「五分五分」とし、「予想としてはドロー。どっちが勝つかと言われたら天心かな」