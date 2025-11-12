ものが多すぎる問題。「念のためもっておこう」、「使いそうだから買っていこう」…。日常でも旅支度でも、そんなふうに備えすぎる癖があった、と話すのは、53歳でスペインに単身留学し、そのあとも帰国せずに異国でひとり暮らしを続けているRitaさん（56歳）。今回は、そんなRitaさんが海外で暮らしてみて見えてきた、「日本から持ってきてよかったもの」と「現地で十分だったもの」を5つずつ、紹介します。1：いちばんは「電子機