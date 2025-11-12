11月14日にガーナ代表、同18日にボリビア代表と国際親善試合を戦う日本代表が11月12日、千葉県内で３日目のトレーニングを実施した。練習後、囲み取材に応じたモナコのMF南野拓実に、同僚のブラジル代表DFカイオ・エンリケが、対戦した日本代表にどんな印象を持っていたのかを尋ねてみた。10月シリーズに、過去１度も勝ったことがないブラジルと対戦した日本代表は、前半を０−２で終えたものの、後半に３点を奪って大逆転。