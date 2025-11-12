●ＮＳグループ 上場市場：東証プライム市場 上場予定日：12月16日 事業内容：家賃債務保証事業を展開する子会社の経営管理等 仮条件決定日：12月1日 想定発行価格：1585円 上場時発行済み株式数：5215万5600株 売り出し：2312万9900株 オーバーアロットメントによる売り出し：上限346万9400株 ブックビルディング期間：12月2日～5日 公開価格決定日：12月8日