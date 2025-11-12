来年4月から自転車の交通違反に対して、反則金を納めるよう通告するいわゆる「青切符」制度が始まります。制度の導入を前に、自転車に乗る高校生への交通安全教室が開かれました。安全教室には、必由館高校の全校生徒 約1000人が参加しました。生徒らは来年4月に導入される「青切符」制度についての説明を受けた後、スタントマンによる実際に起きた事故の再現を見学しました。■高校生「加害者側だった場合、責任が取れないと感じ