フィギュアスケート女子で１８年平昌五輪銀メダルのエフゲニア・メドベージェワ（２５）が１１日、自身のインスタグラムでロシア人でダンサー兼振付師のイリダー・ヤング・ガイヌティノフ（２４）と婚約したと発表した。メドベージェワは指輪を贈られ、感極まる姿の動画も公開。ロシアメディアによると、２人はテレビのダンス番組で共演したことなどをきっかけに交際を始め、今年７月に交際を発表していた。コメント欄などで