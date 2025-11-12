ＦＡ宣言した横浜ＤｅＮＡの桑原（資料写真）横浜ＤｅＮＡは１２日、桑原将志外野手（３２）が海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使したと発表した。桑原は球団を通じ「私をプロ野球選手として育ててくれたベイスターズに感謝申し上げます。自身の野球人生と真剣に向き合い、熟考を重ねた結果、野球人生を後悔なく過ごしたい思いから決断した」とコメントした。今季が４年契約最終年で、木村洋太球団社長は「高卒からベイス