来春ＷＢＣで大会連覇を目指す侍ジャパンは１２日、宮崎での強化合宿を打ち上げた。前回大会優勝メンバーの一人で、投手陣を束ねた大勢（２６＝巨人）は「意識の高い選手たちばかりで、刺激的な毎日を過ごせた。野球に対する考え方だったり、今後に生きてくるような知識を得られた」と充実の１週間を振り返った。１０日夜に開催された投手会では中心的役割を担った。世界一を経験し、代表歴豊富な２６歳。機転を利かせてチーム