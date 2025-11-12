岐阜県山県市の高富中学校で12日、生命保険会社による「ライフプランニング」の授業が行われました。授業にはおよそ130人の生徒が参加し、28歳同士で結婚した夫婦が子どもを2人持つという想定で、将来の人生設計を立てました。住宅の購入や子供にかかる費用などを計算し、お金の大切さなどを学んでいました。中学3年生：「普段の生活にお金が深く関わっているんだなと感じたし、将来の生活にも生かしていきたいなと思いまし