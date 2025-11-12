カメラアプリ「Photon Camera」や画像編集アプリ「Photon Enhance」を開発するLateNiteSoftが、複数のサンプル写真を用いて各種画像編集AIの性能を比較した結果を公開しました。We ran over 600 image generations to compare AI models - LateNiteSoft Bloghttps://latenitesoft.com/blog/evaluating-frontier-ai-image-generation-models/LateNiteSoftは以下の5枚の写真を画像生成AIに入力し、多様なプロンプトで編集して結果を