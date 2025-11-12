日本代表は１２日、千葉県内で国際親善試合・ガーナ戦（１１月１４日・豊田ス）に向けたトレーニングを行った。１０月に日本サッカー史上初めて勝利したブラジル戦で追撃のゴールを挙げたＭＦ南野拓実は「（１０月は）ブラジル戦は勝ちましたけど、パラグアイみたいな相手に、その前（９月のメキシコ、米国戦）も含めて勝ち切れていない。Ｗ杯を見据えて、しっかり勝負にこだわりたい」と語り、森保ジャパンの“課題”について言