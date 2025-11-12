歌舞伎俳優の尾上松也が12日、都内で行われた「SUITS OF THE YEAR 2025（スーツ・オブ・ザ・イヤー 2025）」の授賞式に出席。大ヒットした映画「国宝」を製作した東宝社長の松岡宏泰氏に感謝した。【全身ショット】カッコイイ…！オールバック＆黒の背広で登場した尾上松也松也は芸術やエンターテインメントで世の中に感動を与えた人をフォーカスした「アート＆カルチャー部門」で賞を受けた。歌舞伎の伝承について「伝統を守