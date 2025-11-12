女優・橋本環奈が華やかな衣装姿を披露し、ファンを魅了している。１１日、東京・表参道ヒルズで「表参道ヒルズクリスマスツリー２０２５点灯式」に出席した橋本。マネージャーが運営するインスタグラムが１２日までに更新され、点灯式のオフショットが公開された。「本日は『ＯＭＯＴＥＳＡＮＤＯＨＩＬＬＳＣＨＲＩＳＴＭＡＳ２０２５』クリスマスツリーに点灯させていただきましたきらめく輝きと共に幻想的な