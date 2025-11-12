６日、クランベリーの栽培・加工などを手がける撫遠紅海植業の工場で箱詰めを待つ果実。（撫遠＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン11月12日】中国最東端に位置する黒竜江省撫遠（ふえん）市は、クランベリーの栽培に適した自然条件がそろっている。これまでクランベリー産地は主に北米に集中していたが、同市が2014年に栽培を開始。行政、企業、研究機関、大学が協力して技術革新を進め、栽培技術を確立し、輸入に頼っていた果