自民党と日本維新の会は12日、衆議院の定数削減について議論を行う協議会を立ち上げ、初会合を行いました。自民党と日本維新の会が先月結んだ連立合意書では、衆議院の議員定数1割削減を目標に、今国会で法案を提出し成立を目指すとしています。自民・維新の初会合では、今国会に共同で法案を提出するために協議の進め方を確認した上で、来週、2回目の会合を行うとしています。定数削減の議論をめぐっては、与党のみで議論を進める