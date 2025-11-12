新東名高速道路でトレーラーに追突し、同乗者にけがをさせたとして、静岡県警は１３日にも、俳優広末涼子さん（４５）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）容疑で静岡地検浜松支部に書類送検する方針を固めた。捜査関係者への取材でわかった。事故時の走行速度は１８０キロ台だったとみられる。捜査関係者によると、広末さんは４月７日午後６時５０分頃、掛川市内の新東名高速道路上り線のトンネルで乗用車を運転中