子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。８月から悩まされてきた帯状疱疹の治療が一区切りついたことを報告しました。 【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん帯状疱疹治療は一区切り脱毛も…「少しずつ髪が生えて来たぁ」「いやぁ〜本当に細胞たちは凄い！再生しようとするんだもん生きているんだよね」頭皮の帯状疱疹経過チェックで1ヶ月ぶりに皮膚科へ行った