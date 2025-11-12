トルコ・イスタンブールのショッピングモールで目撃されたのは窃盗の瞬間。突然、ガラスが粉々に割られ、店内に侵入する黒ずくめの4人組。宝石店を狙う窃盗団です。次々とショーケースへ手を伸ばし、片っ端から袋に入れていく泥棒たち。どうやら1人は袋役に徹し、他のメンバーが商品を次々と詰め込む役割分担をしているようです。実は、この窃盗団は6人組。店の外では2人の見張り役がいました。ショーケースから棚の奥まで根こそぎ