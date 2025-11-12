メ～テレ（名古屋テレビ） 病院で火災が起きたことを想定した訓練が、愛知県一宮市で行われました。 一宮西病院で行われた訓練の目的は、初期消火、病院スタッフと消防隊の協力体制の強化と情報共有、そして移動が大変な患者の安全確保と避難です。 逃げ遅れたと想定した患者を消防隊員らが救助したあと、放水車で消火しました。 一宮消防は「火災だけでなく、大規模災害の時でも住民を守る病院の機能を維持できる