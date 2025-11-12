news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「鹿児島市の繁華街近くにサル目撃情報25件以上」のニュースについてお伝えします。11日に鹿児島市内で撮影された映像では、住宅街を悠々と歩く1頭のサルの姿がありました。別の場所でも…。建物の玄関に一瞬顔を向け、走っていきました。鹿児島では、10日から11日にかけて20件以上のサル目撃情報が寄せられていて、九州有数の繁華街として知られる天文館の近くでも現れていました。