元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１２日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。８日に千葉・ＺＯＺＯマリンスタジアムで行ったＫＡＴ―ＴＵＮラストライブ「ＢｒｅａｋｔｈｅＫＡＴ―ＴＵＮ」を振り返った。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで３月末をもって解散したＫＡＴ―ＴＵＮが全５１曲を、３人で考案したド派手な演出と新作の衣装を披露。