１２日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、２０２２年に北海道知床半島沖で乗客、乗員２６人が死亡・行方不明となった観光船沈没事故で業務上過失致死罪に問われた運航会社・知床遊覧船の社長・桂田精一被告（６２）の初公判がこの日、釧路地方裁判所で開かれ、弁護側が起訴内容を否認、無罪を主張したことを報じた。船に乗っていなかった桂田被告が事故を予測できたか否かが裁判の争点であ