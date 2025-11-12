◆第５０回社会人野球日本選手権大会▽決勝ヤマハ―日本生命（１２日・京セラドーム）大阪ガス出身の阪神・近本光司外野手が、社会人野球日本選手権決勝で「レジェンド始球式」に登板した。人生初の始球式だったが、大学２年時までは投手。きれいに速球を投げ込み「いい景色でした」と笑顔を見せた。前日の１１日には約１０時間の交渉の末、国内ＦＡ権を行使せず残留することを表明した１番打者。「疲れました。楽しく野球