国会では12日も野党側が“政治とカネ”の問題などで、高市首相を追及しました。立憲民主党の蓮舫議員は、いわゆる裏金問題で不記載のあった佐藤官房副長官の人事を白紙に戻すよう迫りました。■友好ムードも…“不記載議員”めぐり「分かりあえませんね」立憲民主党蓮舫議員「立憲民主党の蓮舫です。総理、ご就任おめでとうございます。ずいぶん前に深夜番組の司会をご一緒したとき、こういう立場になるとは思わなかった。心から