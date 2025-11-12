メ～テレ（名古屋テレビ） 再逮捕された北海道の教師の男は、警察の調べに対し「盗撮して裸が見えたらラッキーという気持ちがあった」などと供述しています。 教師が女子児童を盗撮しグループに画像を共有したとされる事件で、北海道の中学校教師、柘野啓輔容疑者(41)が再逮捕されました。 警察によりますと、柘野容疑者は2023年から2024年までの間に道内の施設で16歳未満の少女3人の着替えを盗撮した疑