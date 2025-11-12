情報通信研究機構は１２日、太陽表面で大規模な爆発現象（太陽フレア）が発生した影響で、全地球測位システム（ＧＰＳ）の精度低下や無線障害などが生じる恐れがあると発表した。噴出したガスにより地球の磁場が乱れる「磁気嵐」のピークは、１３日早朝頃と予想している。同機構によると、９〜１１日に太陽フレアが相次いで発生し、最大規模のものは１１日午後７時頃にあった。観測されたＸ線は平常時の約５００倍に達した。６