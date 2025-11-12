香川・丸亀市、雨の交差点でカメラが捉えたのは事故の瞬間。幼い子供2人と買い物を終え、帰宅途中だったというドライバー。交差点に差しかかったその時でした、曲がってきた対向車と衝突。事故の衝撃で車の破片が飛び散り、対向車は方向を変え、交差点の真ん中で止まりました。映像には、車に乗っていた長男（3）の「最悪、もう怖いよ〜」という声も記録されています。目撃者：（雨で）路面もぬれていて、急ブレーキをかけたが間に