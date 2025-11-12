JR東海道線は12日午後7時4分ごろから、岐阜県の大垣駅と滋賀県の米原駅の間の上下線で運転を見合わせましたが、午後9時過ぎに再開しました。 JR東海によりますと、岐阜県の垂井駅～関ケ原駅の間で、人が列車に接触したためだということです。