北九州市八幡西区の市営住宅で、空き部屋から水道メーターが盗まれているのが分かりました。市の被害届提出を受け、警察が捜査しています。 11月5日、北九州市八幡西区の本城西団地で、2か月に1回、水道の使用量を確認する業者が、空き部屋で水道メーターがなくなっていることに気づきました。翌日、市と市の住宅供給公社が確認したところ、空き部屋の水道メーター4個が持ち去られていまし