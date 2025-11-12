ニッポン放送檜原麻希社長が12日、都内の同局で定例会見を行い、8日に肺炎のため92歳で死去した俳優仲代達矢さんを追悼した。仲代さんは今年2月、同局「NEXT STAGEへの提言2」に出演。檜原社長は「番組にご出演いただき、ご提言いただけて本当に光栄なことだと思っている。心よりご冥福をお祈りいたします」。仲代さんについて「日本の俳優界のレジェンド。無名塾を一から立ち上げて、役所広司さんも若いころそこにいらっしゃった