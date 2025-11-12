オダギリジョーが12日、東京・TOHOシネマズ新宿で行われた映画「兄を持ち運べるサイズに」（28日公開）プレミア上映会に登壇。16年「湯を沸かすほどの熱い愛」でもタッグを組んだ中野量太監督から「僕が知っている中では、ダメな人を演じればNO・1」と太鼓判を押され、苦笑いした。「兄を持ち運べるサイズに」は、20年「浅田家！」以来5年ぶりとなる中野量太監督の新作。作家の村井理子氏が実際に体験した数日間をまとめたノンフィ