セ・パ両リーグの守備力に優れた選手を選出する「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」が１２日に発表され、巨人からは泉口友汰内野手（２６）が遊撃手部門で初受賞した。巨人の遊撃手としては２０２１年の坂本以来４年ぶりとなった。泉口は昨年、ＮＴＴ西日本からドラフト４位で入団。今季は開幕を二軍で迎えたが、４月４日に一軍へ昇格した。その後は遊撃のレギュラーに定着し、昨季の約２倍となる１３３試合に出場。守備率は