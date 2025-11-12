メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県内を初めて走るという観光列車「はなあかり」。12日を含め3回の運行は全て予約でいっぱいという盛況ぶりですが、運行の背景には、ローカル線ならではの切実な事情もあるんです。 JR西日本が誇る観光列車「はなあかり」。去年秋にデビューし、これまで福井や兵庫など、西日本各地を運行してきました。 今回、「はなあかり」が走るのは、京都から三重の間。京都駅を朝に出