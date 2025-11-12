拡大する特殊詐欺の被害を防ごうと12日、信用金庫などが警察と情報提供に関する協定を結びました。福岡県警と協定を結んだのは、福岡財務支局や県内の8つの信用金庫です。福岡県警によりますと、県内でことし9月までに確認されたニセ電話詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺の被害額はおよそ97億円で、過去最悪だった去年の1年間の被害額と比べて、すでに4億円ほど上回っています。中でも、金融機関の関係者ら第三者が関わりづらい、イ