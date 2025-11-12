名古屋駅のJRゲートタワーで12日、クリスマスツリーの点灯式が行われました。12日午後5時ごろに行われた点灯式では、学生らによる合唱も行われ華を添えました。今年のツリーのテーマは「魔法の扉」で、タワーズ開業25周年にあわせ、25個の扉のオーナメントが飾られています。また、名古屋地区最大級となる高さおよそ12mのツリーには、4万球を超えるLED電球が取り付けられ