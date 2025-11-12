「ザ・ドリフターズ」加藤茶（82）の妻で、タレントの加藤綾菜（37）が12日、自身のインスタグラムを更新。体調不良のためイベント出演を見合わせた夫について「大事をとってお休みしました」と説明した。加藤茶はこの日から鹿児島で始まった「ザ・ドリフターズ展」に高木ブーとともにオープニングゲストとして出席予定だったが、10日に欠席が発表された。綾菜は「カトちゃんの事でご心配おかけしました！大事をとってお休み