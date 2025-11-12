俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は８日、第５話「みんなの夢」が放送された。タイムカプセルから発掘された小学校の卒業アルバムに黒塗りの生徒が６人おり、次々と不審死を遂げている。犯人がさまざまに考察される中、ネットでは公式の小学生時代の写真に注目が集まっている。キング（間宮）やどの子（新木）たちが自身の子供時代の写真を持ったビジュアルで、黒塗り６人以外にも