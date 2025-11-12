元AKB48でタレント・柏木由紀（34）が12日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。握手会で、絶対やめてほしいことについて語る場面があった。ファンの名前を覚えるよう努力しているが、ときには思い出せないことがあるという柏木。「“初めまして”って言われて、こっちも“初めまして!”って。そしたら“2回目なんだけど”って…」と、まさかの言葉が返ってきたことがあるという。「言っちゃうけど、これはもう論外です!